tutela dei consumatori

Non è abusiva la clausola che applica norma imperativa in assenza di accordo

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sentenza 9 luglio 2020 - Causa C-81/19

Per la Corte di giustizia dell'Unione europea la clausola contrattuale che riproduce una regola imperativa fissata dalla legge nazionale applicabile - nel caso in cui le parti non abbiano diversamente concordato - non è di per sé abusiva...

