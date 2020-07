Nasce ICA- International Chamber of Arbitration, Camera arbitrale internazionale con sedi a Roma (principale) e Milano. Il nuovo organismo di giustizia alternativa, informa una nota, si propone di offrire al mondo del business, aziendale e professionale, sistemi arbitrali specialistici ed efficaci per la risoluzione competente e veloce delle controversie B2B.



Vocazione digitale. L'ambito di azione, prosegue il comunicato, spazia dalle controversie di natura societaria (settore tipicamente orientato all'arbitrato) a quelle di natura commerciale e professionale in ogni ambito di business, compresi quelli a trazione digitale (per esempio Industria 4.0 o e-commerce). La vocazione digitale si conferma anche a) nel panel degli arbitrati ICA, impegnati professionalmente proprio nelle materie delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli di business, come blockchain e cryptovalute; b) nell'offerta del servizio di Arbitrato tramite collegamenti e udienze on line.



"Dopo la decennale esperienza maturata con Primavera Forense, organismo di mediazione, abbiamo deciso di rendere autonoma la divisione che si occupa esclusivamente di arbitrato nella convinzione che mai come in questo momento il settore produttivo italiano abbia bisogno di risposte accessibili, veloci e al contempo altamente specializzate, anche con riguardo alle relazione con l'estero", specifica Giovanni Giangreco Marotta, presidente dell'Associazione ICA.



L'Organigramma ICA. ICA, continua la nota, si avvale di figure con ampia esperienza in ambito arbitrale. Il Comitato scientifico di ICA è presieduto dal professore avvocato Guido Alpa (https://ica.center/arbitrati-per-business-arbitri_ica/arbitrati-per-business-professor-avvocato-guido-alpa/); Il Collegio arbitrale dal professore avvocato Massimiliano Nisati (https://ica.center/chi-siamo/arbitrati-per-business-organigramma_ica/professor-avvocato-massimiliano-nisati/)



Gli arbitrati di ICA. L'arbitrato ICA, pur potendosi applicare anche a controversie di diritto nazionale, è di natura internazionale. La Camera arbitrale potrà essere adita per procedimenti arbitrali che presentano contatti con più di un ordinamento, in ragione della cittadinanza, residenza, domicilio o sede delle parti e degli arbitri, del luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali o del luogo in cui si è prodotto l'evento dannoso; della legge applicabile al merito della controversia o della legge applicabile alla procedura; ecc.

ICA inoltre fornisce i servizi per l'arbitrato Uncitral, la commissione sul diritto del commercio internazionale delle Nazioni Unite (ONU), che si propone di promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali.