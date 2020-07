corte ue

Cgue: trasformazione banche pop. in Spa, ok limite a rimborsi per rischio default



Corte Ue - Sentenza 16 luglio 2020 - Causa C-686/18

La Corte Ue, sentenza nella causa C-686/18, con riferimento alla disciplina che regola la trasformazione delle grandi banche popolari in S.p.A., ha chiarito che i soci uscenti vanno rimborsati salvo che il rimborso non intacchi i fondi propri "anti-default" della banca. In questo caso dunque la limitazione o posticipazione al rientro degli ex soci è legittima

