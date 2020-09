corte ue

Cgue: ok al marchio "Messi", la notorietà esclude il rischio confusione

Corte Ue - Sentenza nelle cause riunite C 449/18 e C 474/18

Al termine di una lunga battaglia legale, il calciatore fuoriclasse Lionel Messi potrà registrare il marchio «MESSI» per articoli e abbigliamento sportivi. La Corte Ue (Sentenza nelle cause riunite C 449/18 P EUIPO / Messi Cuccittini e C 474/18 P J.M. E.V. e hijos / Messi Cuccittini) ha infatti respinto i ricorsi proposti dall'EUIPO e da una società spagnola contro la sentenza del Tribunale europeo che aveva autorizzato il campione. La notorietà dell'attaccante del Barcellona, argomenta la Corte, ... Al termine di una lunga battaglia legale, il calciatore fuoriclasse Lionel Messi potrà registrare il marchio «MESSI» per articoli e abbigliamento sportivi. La Corte Ue (Sentenza nelle cause riunite C 449/18 P EUIPO / Messi Cuccittini e C 474/18 P J.M. E.V. e hijos / Messi Cuccittini) ha infatti respinto i ricorsi proposti dall'EUIPO e da una società spagnola contro la sentenza del Tribunale europeo che aveva autorizzato il campione. La notorietà dell'attaccante del Barcellona, argomenta la Corte, ...

