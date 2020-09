L'Italia ha violato il diritto di garantire pari opportunità ai disabili. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo che ha ritenuto, all'unanimità, ci fosse stata una violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il caso riguarda una bambina autistica di Eboli che non ha ricevuto il sostegno specializzato nei primi due anni di scuola elementare (2010-2012) "perchè non c'erano soldi". I genitori sono stati quindi costretti a provvedere privatamente al reclutamento di un insegnante di sostegno ma hanno presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 24 novembre 2015. La Corte ha ritenuto che l'Italia debba pagare alla bambina 2.520 euro a titolo di danno patrimoniale, 10.000 euro per danni non patrimoniali e 4.175 euro per costi e spese.



"Proprio nei giorni in cui in Italia è vivo il dibattito legato alle lacune del sistema scolastico alla riapertura post lockdown, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con una importante sentenza, ha segnato una tappa decisiva verso il rafforzamento dei diritti delle persone con disabilità nello scenario europeo ed internazionale. Un grazie a questa famiglia che ha deciso di chiedere l'affermazione di diritti fondamentali per la propria figlia e all'avv. Marilisa D'Amico (Professore di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano), per la difesa che ha condotto a questa importante decisione". Così Filomena Gallo, avvocato e Segretario Nazionale dell'Associazione Luca Coscioni, realtà attiva a livello internazionale a tutela del diritto alla Salute e alla Scienza e che ha assistito la famiglia della bimba di Eboli che la Corte europea per i diritti dell'uomo ha risarcito perchè non le è stato assegnato un insegnante di sostengo nei primi due anni di scuola elementare. "La storia della bambina - aggiunge Gallo - è la storia di tante persone con la medesima disabilità che ogni giorno devono combattere per poter vedere erogato ciò che è un diritto. Sono anni che con l'Associazione Luca Coscioni siamo costretti ad agire in giudizio per ottenere la piena affermazione di diritti fondamentali delle persone con disabilità, agiamo anche contro ogni forma di discriminazione in virtù della legge 67/2006. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità risulta ancora non pienamente attuata nel nostro Paese come evidenziato ripetutamente dal Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità. Oggi la decisione della Corte EDU assume ancor più rilievo e con valenza diversa poichè in tempi di pandemia, l'assistenza, l'inclusione per le persone con disabilità rappresenta una questione di emergenza nell'emergenza. Occorrono politiche adeguate per eliminare ogni discriminazione oggi purtroppo ancora esistenti, come la decisione della Corte EDU evidenzia"