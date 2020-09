corte ue

Cgue: Mae, stop al "principio di specialità" per chi lascia lo Stato richiedente

Corte Ue - Sentenza 24 settembre 2020 nella causa C-195/20

Il vincolo per il quale una persona che è stata estradata in base ad un mandato d'arresto europeo, non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà, per eventuali reati anteriori diversi da quello per cui è stata consegnata, trova un limite nel caso in cui il prevenuto lasci il paese e venga riarrestato in un altro paese membro sulla base di un nuovo Mae. In tal modo infatti si rompe la "regola della specialità" che sottopone l'esecuzione delle altre ...

