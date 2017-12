CASO RICUCCI

Custodia in carcere, il decorso del tempo non attenua le esigenze cautelari

Corte di cassazione - Sentenza 21 dicembre 2017 n. 57132

Nuova doccia fredda per l'immobiliarista Stefano Ricucci che resta in carcere per false fatturazioni. La Cassazione, con la sentenza n. 57132 di oggi, ha nuovamente bocciato – a distanza di poco più di un anno dalla precedente decisione (n. 54213/2016) - la richiesta di revoca della custodia cautelare intramuraria presentata da Ricucci

