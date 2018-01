sequestro probatorio

Sequestro, sms e whatsapp non rientrano nella corrispondenza

Corte di cassazione - Sentenza 16 gennaio 2018 n. 1822

Sms, WhatsApp ed altri dati contenuti nella memoria del telefono non rientrano nella nozione di «corrispondenza» ma hanno natura di prova documentale e dunque ai fini del sequestro probatorio non soggiacciono alle regole di maggior tutela relative alla ‘posta'. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 1822 di oggi, rigettando il ricorso di una donna, indagata per reati fallimentari, contro l'ordinanza del Tribunale di Imperia che aveva confermato il decreto di sequestro disposto ...

