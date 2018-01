abuso d’ufficio

Vigili possono multare automobilisti con cui sono in causa

Corte di cassazione – Sentenza 17 gennaio 2018 n. 1929

Non scatta il reato di abuso d'ufficio per il vigile che multi un cittadino con il quale ha in piedi un contenzioso civile. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 1929 di oggi, affermando che l'esistenza di una controversia non integra un conflitto di interessi tale da costringere il pubblico ufficiale ad astenersi. Tuttavia la Suprema corte ha confermato la condanna per falso ideologico dell'imputato per aver consapevolmente attestato in uno dei verbali di contravvenzione elementi non ...

