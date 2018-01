vilipendio bandiera

Vilipendio per manifesto che “spazza” via la bandiera

Corte di cassazione - Sentenza 17 gennaio 2018 n. 1903

Rischiano una condanna per vilipendio alla bandiera tre dirigenti del movimento della “Sudtiroler Freiheit” che hanno prima ideato e poi promosso l'affissione, nella provincia di Bolzano, di 800 manifesti raffiguranti, oltre al simbolo del partito, una scopa che spazza via la bandiera italiana, «degradandola a “Dreck bzw. Schmutz” (“sudiciume o sporcizia”), per far posto alla bandiera sudtirolese». La Corte di cassazione, sentenza 1903 di oggi, ha accolto con rinvio il ricorso promosso dal Procuratore ...

