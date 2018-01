induzione prostituzione

Escort, condanna per avvocato che fece da tramite per l’incontro

Corte di cassazione - Sentenza 22 gennaio 2018 n. 2399

La Cassazione, sentenza n. 2399 di oggi, ha confermato la condanna a 10 mesi di reclusione, e 1.200 euro di multa, di un avvocato per induzione e favoreggiamento della prostituzione perché, dopo aver instillato in una giovane donna che voleva fare carriera nel mondo dello spettacolo il convincimento che il politico avrebbe potuto favorirla in cambio di prestazioni sessuali, l'aveva presentata a un amico del politico affinché la conducesse a casa sua, cosa che poi puntualmente avvenne

