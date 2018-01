Una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura guidata dal Vice Presidente Giovanni Legnini, nella mattinata di lunedì 29 gennaio si recherà negli uffici giudiziari di Latina dove sono in programma una serie di audizioni della VI Commissione, competente in materia antimafia, e incontri con i magistrati e l'avvocatura del capoluogo pontino. La VI Commissione del Consiglio Superiore, presieduta da Paola Balducci, come già lo scorso settembre per gli uffici giudiziari di Foggia e del Distretto della Corte di Appello di Bari, informa una nota, ritiene importante svolgere le audizioni direttamente sul territorio per poter valutare approfonditamente le soluzioni che occorrono per risolvere le criticità che affrontano nel loro lavoro quotidiano i magistrati. Sarà anche l'occasione per fare il punto sul fenomeno della criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose a Latina e nella provincia.



Oltre al Vice Presidente Giovanni Legnini e Paola Balducci parteciperanno ai lavori i componenti della VI Commissione Antonio Ardituro, Francesco Cananzi, Aldo Morgigni e anche i consiglieri Luca Palamara e Pierantonio Zanettin. Sono previste le audizioni del Presidente del Tribunale di Latina, Caterina Chiaravalloti e del Procuratore della Repubblica, Andrea De Gasperis. La commissione sentirà anche il Procuratore di Roma Giuseppe Pignatone, Procura questa competente come DDA per le inchieste sulle infiltrazioni mafiose del territorio. In programma anche le audizioni del Prefetto di Latina e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina. Al termine della seduta della VI Commissione la delegazione del CSM con il Vice Presidente Legnini incontrerà i magistrati degli uffici giudiziari.