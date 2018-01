Domani, 30 gennaio, alle ore 16,00 presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale “Giuseppe Salvia”, alla presenza del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, sarà inaugurato il secondo lotto del Padiglione Genova. Partecipano il Sottosegretario alla Giustizia Gennaro Migliore, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, il Vice capo del Dipartimento Marco del Gaudio, Autorità istituzionali. La struttura ha una capienza regolamentare di 70/102 posti. Al piano terra ci sono 8 stanze detentive, ed una stanza per la socialità, oltre al locale agente, sala di controllo e infermeria. La capienza regolamentare per piano è di 16/24 posti. Sia al primo che al secondo piano ci sono otto stanze detentive e una camera per la socialità, ed una stanza per persona diversamente abile. Ogni stanza è suddivisa in zona giorno e zona notte, areata da finestra, con annessa stanza da bagno completa di doccia, bidet ed acqua calda