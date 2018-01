nesso causale

Amianto, confermate condanne per dirigenti centrale Enel Chivasso

Corte di cassazione - Sentenza 31 gennaio 2018 n. 4560

Confermate le condanne dei manager della centrale Enel di Chivasso per la morte (tra il 2003 ed il 2004) per mesotelioma pleurico di alcuni operai esposti per decenni all'amianto, largamente presente nello stabilimento. La Corte di cassazione, sentenza 4560 di oggi, ha così messo la parola fine ad una vicenda giudiziaria che si trascina da oltre un decennio

