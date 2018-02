L'Anm esprime «forte preoccupazione» per i recenti arresti di alcuni personaggi eccellenti tra cui Giancarlo Longo, ex pm della Procura di Siracusa, coinvolto nel caso Eni con azioni di depistaggio sul ruolo di Claudio Descalzi. Ma sotto indagine per reati di associazione per delinquere, falsa fatturazione, corruzione, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e calunnia sono finiti anche Riccardo Virgilio, ex presidente del Consiglio di Stato, Raffaele De Lipsis, ex presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia, il giudice Nicola Russo. La Giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati sottolinea «la gravità dei fatti che hanno recentemente portato ad arresti di magistrati per reati attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie», ed auspica «massimo rigore nell'accertamento delle responsabilità», rilevando anche che, per esempio nel caso di Siracusa, «sono stati gli stessi colleghi della locale Procura a formulare esposti e denunce». La Giunta insiste però sul fatto che la Magistratura è «fortemente impegnata ad assicurare correttezza e trasparenza quali profili essenziali della giurisdizione».