esigenze cautelari

Ristorante abusivo, il sequestro preventivo resiste alla condanna

Corte di cassazione - Sentenza del 13 febbraio 2018 n. 6940

Il ristorante abusivo realizzato dall'hotel per i propri clienti e sottoposto a sequestro preventivo non va restituito al proprietario dopo la condanna in primo grado se le esigenze cautelari non sono cessate. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza del 13 febbraio 2018 n. 6940, superando un precedente orientamento (n. 32714/2015) secondo cui invece quando il tribunale (con la sentenza di condanna) non dispone la confisca, il bene sequestrato va sempre restituito all'avente diritto.

