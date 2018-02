Non è incostituzionale l'articolo 12-sexies del Dl 306/1992, nella parte in cui include anche il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, nel caso di condanna o di applicazione della pena, è sempre disposta la speciale confisca allargata. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza 33 di oggi. La Consulta ha però aggiunto che «a fronte del ricordato processo di accrescimento della compagine dei reati cui è annessa la misura ablativa speciale, questa Corte non può astenersi dal formulare l'auspicio che la selezione dei “delitti matrice” da parte del legislatore avvenga, fin tanto che l'istituto conservi la sua attuale fisionomia, secondo criteri ad essa strettamente coesi e, dunque, ragionevolmente restrittivi». «Ad evitare, infatti, evidenti tensioni sul piano delle garanzie che devono assistere misure tanto invasive sul piano patrimoniale, non può non sottolinearsi l'esigenza che la rassegna dei reati presupposto si fondi su tipologie e modalità di fatti in sé sintomatiche di un illecito arricchimento del loro autore, che trascenda la singola vicenda giudizialmente accertata, così da poter veramente annettere il patrimonio “sproporzionato” e “ingiustificato” di cui l'agente dispone ad una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”».