dlgs 74/2000

Finarte, crisi lenta nessuna esimente per l’omesso versamento di ritenute

Corte di cassazione - Sentenza 2 marzo 2018 n. 9455

La crisi economica di “Finarte Casa d'aste” risale al 2006 e non è stata né «improvvisa» né «eccezionale», per cui l'ex patron, Giorgio Corbelli, allora rappresentate legale della società, non può invocare alcuna esimente per l'omesso versamento - nel 2009 - delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti per circa 800mila euro. La Corte di cassazione, sentenza n. 9455 di oggi, ha così respinto il ricorso dell'imprenditore, ex presidente del Napoli calcio, che invece sosteneva di essersi trovato ...

