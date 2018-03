legge 4 agosto 2017 n. 124

Beni di interesse culturale, retroattiva l'esportazione più facile

Corte di cassazione - Sentenza 8 marzo 20187 n. 10468

La legge sulla concorrenza dell'agosto scorso che è intervenuta sul codice dei beni culturali ampliando la possibilità di esportare liberamente opere di autori non più in vita, ha modificato la struttura stessa del reato di “esportazione illecita di cose di interesse culturale”, e dunque si applica anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il chiarimento arriva dalla Terza sezione penale della Corte di cassazione, sentenza 10468/2018, chiamata a giudicare sul ricorso proposto da ...

