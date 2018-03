ante legge severino

Tangenti a Trezzo d'Adda, assolto funzionario Autostrade

Corte di cassazione - Sentenza 9 marzo 2018 n. 10759

Assolto perché il fatto non sussiste il funzionario di Autostrade al centro dell'inchiesta relativa ad un giro di tangenti per la costruzione di una strada di accesso al polo industriale del comune di Grezzano (Mi), in fascia di rispetto autostradale, condannato nel 2015 per corruzione. La Suprema corte, sentenza n. 10759 di oggi, ha infatti accolto il ricorso del manager accusato di aver intascato una bustarella di 11mila euro - da parte di un consigliere comunale di Trezzo sull'Adda e di un imprenditore ...

