procedura penale

Dichiarazioni spontanee senza legale utilizzabili nei riti “contratti”

Corte di cassazione - Sentenza 28 marzo 2018 n. 14320

Le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio sono utilizzabili nelle fase procedimentale, nella misura in cui emerge con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 14320 di oggi, bocciando il ricorso di un uomo, condannato a due anni di reclusione per ricettazione, che aveva invece sostenuto l'inutilizzabilità ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24