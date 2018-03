dissesto idrogeologico

Crollo Ventotene, confermate condanne sindaci, nuovo giudizio per funzionari

Corte di cassazione - Sentenza 29 marzo 2018 n. 14550

La Cassazione, sentenza 14550 di oggi, ha confermato le condanne per omicidio colposo – per non aver comunicato lo stato di pericolo all'Autorità di bacino, nonostante il precedente crollo del 2004 - dei due sindaci di Ventotene, Vito Biondo (fino al gennaio 2005) e Giuseppe Assenso (dall'aprile 2005), per la morte avvenuta il 20 aprile del 2010 di due giovani studentesse romane rimaste schiacciate a seguito del distacco di un masso dalla parete rocciosa di Cala Rossano mentre si trovavano in gita ...

