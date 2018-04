Corruzione in atti giudiziari

Cesto natalizio al giudice pace, corruzione in atti per avvocato

Corte di cassazione - Sentenza 20 aprile 2018 n. 17987

Corruzione in atti giudiziari per l'avvocato difensore di più persone “sorvegliate speciali” che regala al Giudice di pace, competente a decidere, un “cesto natalizio” di «significativo valore». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 17987 di oggi, respingendo il ricorso del legale contro la condanna, irrogata nel 2017, dalla Corte di appello di Lecce per aver fatto confezionare in pescheria - «senza limiti di spesa» - il cadeaux a base di aragoste, caviale, salmone e champagne.

