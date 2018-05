accesso abusivo sistema informatico

Investigatore privato, no attenuante per informazioni riservate da Polizia

Corte di cassazione - Sentenza 4 maggio 2018 n. 19497

Nessuna attenuante per particolare tenuità per il titolare di una agenzia investigativa, condannato per concorso in accesso abusivo al sistema informatico, per aver chiesto ed ottenuto dietro il versamento di un compenso ad un assistente capo della Polizia di Stato, informazioni riservate contenute nela banca dati S.D.I. (Sistema di indagine investigativa). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 19497 di oggi, respingendo il ricorso dell'imputato. Per la Suprema corte, infatti, «la ...

