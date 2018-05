indebita restituzione conferimenti

Livolsi, giudizio da rifare per la bancarotta Fin.Part

Corte di cassazione - Sentenza 7 maggio 2018 n. 19789

Nuovo giudizio in vista per il top manager Ubaldo Livolsi condannato nel novembre 2016, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Milano per concorso in bancarotta fraudolenta per dissipazione del patrimonio della Fin.Part (fallita nel 2005), di cui era consigliere di amministrazione. Per la Corte di cassazione, sentenza n. 19789 di oggi, infatti la motivazione della condanna ripercorre il percorso logico già censurato in sede di legittimità, senza dunque affrontare la questione della corretta ...

