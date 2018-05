diffamazione

Facebook diverso dalla stampa, sì a sequestro preventivo pagine

Corte di cassazione - Sentenza 15 maggio 2018 n. 21521

È legittimo il sequestro preventivo della pagine Facebook di chi è indagato per diffamazione per aver ripetutamente offeso la reputazione di più persone. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 15 maggio 2018 n. 21521, dichiarando inammissibile il ricorso dei due inquisiti contro l'ordinanza confermativa del tribunale del riesame di Grosseto. Per i ricorrenti invece in tal modo si violava il diritto alla libera manifestazione del pensiero ed anche il principio di uguaglianza dal momento ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24