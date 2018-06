La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane stigmatizza la decisione assunta nei giorni

scorsi dalla Corte d'Assise di Taranto di rigettare l'istanza di legittimo impedimento per motivi di salute presentata dall'avv. Pasquale Annicchiarico (del collegio difensivo del processo per il presunto disastro ambientale causato dall'Ilva) e contestualmente trasmette gli atti al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale di Taranto ed al Consiglio Superiore della Magistratura “per quanto di loro competenza”. In precedenza era stata la Camera Penale di Taranto a ritenere l'ordinanza della Corte d'Assise “lesiva della dignità della funzione difensiva”, in quanto il collega Annicchiarico aveva presentato documentazione medica attestante “un serio problema legato alle sue corde vocali” con conseguente “prescrizione dell'obbligo terapeutico dell'assoluto silenzio per almeno un mese”.

Ma i giudici della Corte d'Assise di Taranto, evidenzia l'Unione delle Camere Penali, hanno “ritenuto di poter esprimere giudizi sulla vita privata del difensore, fino a censurare 'la grave negligenza del difensore paziente', che per una sua trascuratezza avrebbe colpevolmente concorso a determinare la recidiva della patologia, non avendo svolto con diligenza i necessari esercizi di logoterapia dopo un primo intervento chirurgico del 2013”.

Il presidente dell'Unione Camere Penali, Beniamino Migliucci, osserva che “l'ordinanza della Corte di Assise di Taranto, a prescindere da ogni valutazione giuridica in ordine alla sua fondatezza, sulla quale ovviamente la Giunta non ha titolo a pronunciarsi, appare costruita, da un lato su inammissibili valutazioni della vita privata del difensore, medianti giudizi di 'negligenza terapeutica' davvero sorprendenti, sia per la arbitrarietà scientifica di quel giudizio, sia per la evidente, assoluta inaccessibilità degli stessi alla cognizione ed alla competenza giurisdizionale; e dall'altro - conclude Migliucci - su una ancor più inammissibile, svalutazione, marginalizzazione e mortificazione della funzione del difensore nel processo”.