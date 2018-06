SICUREZZA LAVORO

Dirigenti Pirelli: niente omicidio per il decesso di operai esposti all’amianto

Corte di cassazione - Sezione IV civile - Sentenza 5 giugno 2018 n. 25125

La Cassazione conferma la non colpevolezza degli amministratori Pirelli in relazione alle malattie contratte da lavoratori nella ciclo di produzione degli pneumatici in funzione dell'esposizione e del contatto con polveri di amianto...

