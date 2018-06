astensione udienze

Sciopero legali, il rinvio alla Consulta sospende il procedimento principale

Corte di cassazione - Sentenza 5 giugno 2018 n. 25124

È abnorme il provvedimento del Tribunale che, a fronte di una richiesta di rinvio dell'udienza per adesione allo sciopero di categoria degli avvocati, nel rimettere alla Consulta una parte del “Codice di autoregolamentazione delle astensioni”, sospenda soltanto il giudizio in ordine a tale richiesta e non anche il processo principale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25124 del 5 maggio 2018, accogliendo il ricorso degli imputati ed annullando, senza rinvio, l'ordinanza ...

