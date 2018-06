“In tempi brevissimi dovrò fare delle scelte importanti sulla riforma dell'ordinamento penitenziario

volutamente lasciata alla nuova maggioranza dalla maggioranza precedente. E' noto che la riforma non mi trovi d'accordo e così com'è non potrà andare avanti. Ma si tratta di un intervento

vasto al cui interno ci sono anche elementi importanti a cui prestare attenzione, come le garanzie della vita detentiva e il lavoro dei detenuti: su questi punti intendo confrontarmi con il

Garante nei prossimi giorni per una nuova partenza”. Così il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervenuto alla presentazione della relazione annuale del garante dei

detenuti. “Il 41 bis è uno strumento irrinunciabile anche se deve essere compatibile con la funzione risocializzante della pena “, ha sottolineato il Ministro. “Per certi reati - ha aggiunto - il carcere è insopprimibile per rompere i legami criminali pericolosi per la nostra democrazia”.