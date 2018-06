appalti

Turbativa anche per chi favorisce la partecipazione di società “amica”

Corte di cassazione - Sentenza 26 giugno 2018 n. 29267

Fare pressioni per ottenere che la Pa inviti una società ‘amica' a presentare un'offerta per un bando – nel caso per la fornitura di buste per la raccolta differenziata - integra il reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” (articolo 353-bis del codice penale). E ciò anche se poi non viene indetta nessuna gara. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 29267 di oggi, affrontando il ricorso di due imputati sottoposti a misure cautelari nell'ambito di un procedimento ...

