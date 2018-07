diritto d’autore

Società commerciali, sequestrabili i computer privi di licenze d'uso dei programmi

Corte di cassazione - Sentenza 4 luglio 2018 n. 30047

Se mancano le licenze d'uso dei programmi, possono essere sequestrati gli hard disk dei computer di una società di progettazione per verificare le eventuali violazioni del diritto d'autore. Il reato infatti è stato escluso per i soli studi professionali la cui attività non rientra tra quelle strettamente “commerciali” o “imprenditoriali” come previsto dalla fattispecie incriminatrice. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 30047 di oggi, respingendo il ricorso contro la misura cautelare ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24