“Sarebbe stata più che opportuna, e persino tardiva, una riflessione sugli effetti negativi delle correnti nella magistratura. La presa di posizione del sottosegretario alla giustizia, Jacopo Morrone, invece appare non cogliere il valore della diversità delle idee, in materia di giustizia, ed è piuttosto tesa ad eliminare una parte della magistratura ritenuta scomoda e avversa”. Così in una nota l'Unione camere penali, che sottolinea: “L'intervento del sottosegretario si pone nel segno di una visione autoritaria della giustizia, e sembra plasticamente rappresentare il pensiero di questo governo. Avevamo già colto, e ripetutamente denunciato, in questi mesi, la deriva spesso in contrasto con i principi costituzionali, e persino con la vita e la dignità delle persone. Crediamo sia arrivato il momento - conclude la nota - che, laicamente, ci si interroghi su quanto sta avvenendo nel nostro Paese”.