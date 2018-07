CORTE COSTITUZIONALE

Detenute per “reati ostativi”, incostituzionale esclusione assistenza ai figli

Corte costituzionale - Sentenza 23 luglio 2018 n. 174

Subordinare il beneficio dell'assistenza esterna ai figli minori di 10 anni alla scelta di collaborare con la giustizia significa condizionare in via assoluta e presuntiva la tutela del rapporto tra madre e figlio in tenera età al “ravvedimento” della condannata. Come già affermato nella sentenza n. 239 del 2014, mentre è possibile condizionare alla collaborazione con la giustizia l'accesso a un beneficio se quest'ultimo ha come scopo esclusivo la risocializzazione del detenuto, questa possibilità, ...

