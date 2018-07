ricorso brusca

Mafia, la collaborazione non è sufficiente per i domiciliari

Corte di cassazione - Sentenza 24 luglio 2018 n. 35217

La “collaborazione” con la giustizia di Giovanni Brusca - che sta scontando una condanna a 30 anni per associazione mafiosa e plurimi omicidi (fine pena nell'agosto del 2022) - non è sufficiente, in assenza di passi concreti nei confronti delle vittime, a far scattare i domiciliari. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 35217 di oggi, respingendo la richiesta del boss mafioso e confermano l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma, il 10 ottobre scorso, aveva ...

