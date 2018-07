Bloccando la riforma delle intercettazioni “impediamo che venga messo il bavaglio all'informazione” perché la riforma Orlando era stata scritta “in concomitanza col caso Consip” per “impedire ai cittadini di ascoltare le parole dei politici indagati”. Punta il dito dritto contro il Pd il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, nell'annunciare il rinvio della norma che avrebbe dovuto ridisegnare il sistema degli ascolti. Dal Pd la reazione arriva a stretto giro, ma anche dall'Anm, soddisfatta invece per il rinvio di una riforma “dannosa”.

Col milleproroghe approvato ieri dal Consiglio dei ministri, l'entrata in vigore della legge è stata spostata a marzo 2019, un arco di tempo ampio che servirà a modificare l'impianto di una disposizione “attraverso un percorso partecipato”. Bonafede ha scritto a tutte le procure distrettuali e al Consiglio forense e ha già “ricevuto contributi importantissimi”. “La riscriveremo con maggiore calma e più attenzione”, ha assicurato il premier Giuseppe Conte. Ma il Pd non ci sta. “Bonafede non ha capito niente o è in mala fede”, ha detto l'ex segretario Matteo Renzi in una diretta Facebook. “La riforma delle intercettazioni - ricorda Renzi - è stata lanciata nell'agosto del 2014 e nessuno di noi si aspettava la vicenda Consip. Il ministro “Bonafede-malafede” potrebbe invece venire in Aula e riferirci cosa si diceva con Lanzalone, oggi privato della sua libertà personale. Invece parla di Consip”, conclude Renzi.



Il comunicato di Palazzo Chigi

“Al fine di completare le complesse misure organizzative in atto per l'attuazione delle nuove norme in materia di intercettazioni, introdotte dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, anche relativamente all'individuazione e all'adeguamento dei locali idonei per le cosiddette “sale di ascolto”, alla predisposizione di apparati elettronici e digitali e all'adeguamento delle attività e delle misure organizzative degli uffici, il termine di applicazione di dette disposizioni viene prorogato al 31 marzo 2019.

Inoltre, in relazione alle nuove norme contenute nella legge 23 giugno 2017, n. 103, che estendono il regime della multivideoconferenza anche ai processi con detenuti non in regime di “41 bis”, constatata la necessità di una revisione organizzativa e informatica di tutta la precedente architettura giudiziaria, con l'aumento dei livelli di sicurezza informatica, e di incrementare il numero di aule negli uffici giudiziari e di “salette” negli istituti di pena, si prevede il differimento dell'efficacia delle stesse norme fino al 15 febbraio 2019.

Infine, si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli”.