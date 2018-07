pubblica amministrazione

Whistleblowing senza attività investigative dei dipendenti

Corte di cassazione - Sentenza 26 luglio 2018 n. 35792

La ratio della nuova disciplina sul whistleblowing (legge 179 del 2017) non è quella di trasformare in tanti Sherlock Holmes i dipendenti pubblici che, dunque, possono segnalare esclusivamente fatti o notizie di cui sono venuti a conoscenza a causa del rapporto di lavoro. La norma infatti non contiene alcuna scriminante per eventuali condotte attive da parte del lavoratore, né tantomeno alcuna licenza investigativa. Il chiarimento arriva dalla Corte di cassazione, sentenza n. 35792 di oggi, che ...

