dichiarazioni testimoniali

Clandestini, sul decreto espulsione fa fede la testimonianza della polizia

Corte di cassazione - Sentenza 30 luglio 2018 n. 36437

A seguito di un accertamento da parte della polizia giudiziaria, per contestare il reato di mancato allontanamento dal territorio italiano non è necessario produrre il decreto di espulsione emesso dal Questore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 36437 di oggi, accogliendo il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trieste contro la decisione del locale giudice di pace che invece aveva assolto l'imputato, di origine serba, in quanto mancava «un riscontro documentale ...

