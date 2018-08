beni confiscati

Mutuo concesso ad usuraio, banca perde credito se è stata incauta

Corte di cassazione - Sentenza 2 agosto 2018 n. 37558

Rischia di perdere il credito la banca che abbia accordato un mutuo fondiario su di un immobile poi confiscato perché appartenente ad un soggetto condannato per usura. Non basta infatti la regolarità formale delle procedura o l'assenza, al momento, di condanne penali per ritenere assolti gli stringenti obblighi di verifica sulla «affidabilità» e «solvibilità» dei clienti che gravano su di un operatore professionale qualificato come la banca. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 37558 ...

