“Non so se quando è venuto a Bari il ministro ci ha messo la faccia o una maschera da clown”. Così Gaetano Sassanelli, presidente della Camera penale di Bari, commenta la situazione dell'edilizia giudiziaria barese, all'indomani della proroga concessa dal Comune per lo sgombero

di via Nazariantz dichiarato inagibile per rischio crollo.

“Il problema della permanenza, della proroga si è imposto, non posto, per l'inerzia del Ministero” dice Sassanelli. “Auspichiamo che il ministro prima o poi esca da questa campagna elettorale continua dalla quale non riesce a liberarsi, - dice ancora il presidente dei penalisti baresi - perché non si rende conto che il problema è la scelta del nuovo palazzo. Se avesse impiegato proficuamente questi quasi 3 mesi di tempo e non li avesse invece sperperati portandoci al punto di partenza, indicando realmente e concretamente la scelta della nuova sede, tutte queste polemiche non avrebbero avuto ragione di esistere”. All'esito di una ricerca di mercato, infatti, il Ministero aveva individuato nell'ex sede Inpdap di via Oberdan l'immobile che avrebbe dovuto ospitare Procura e Tribunale penale. Il 14 agosto, poi, gli uffici di via Arenula hanno revocato

l'aggiudicazione. “Quella storia della scelta e poi della revoca sulla base di ragioni che noi avevamo evidenziato dal primo giorno - dice Sassanelli - significa svolgere una politica

fallimentare, per non aver ascoltato le parti e tenuto in considerazione le riflessione che venivano dagli addetti ai lavori”.