articolo 648 del c.p.

Ricettazione, no al dolo eventuale per l'acquisto su Ebay

Corte di cassazione - Sentenza 25 settembre 2018 n. 41448

Non può contestarsi il reato di ricettazione a chi acquista monete antiche tramite il sito di aste online “Ebay”, semplicemente sostenendo che ha accettato il rischio dell'illecita provenienza del bene. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 41448 di oggi, accogliendo il ricorso di un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall'articolo 648 del c.p., «provento del delitto di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato».

