Si celebrerà a Sorrento da venerdì a domenica 21 ottobre il XVII Congresso ordinario dell'Unione delle Camere Penali Italiane dal titolo “Il buio oltre la siepe. La difesa delle garanzie all'epoca dei populismi”. L'assise sarà chiamata, inoltre, ad eleggere il nuovo Presidente e la nuova giunta dell'Ucpi per il biennio 2018-2020: candidati a succedere a Beniamino Migliucci, eletto nel 2014 e nel 2016 alla guida dei penalisti italiani, sono gli avvocati Renato Borzone e Gian Domenico Caiazza, entrambi ex presidenti della Camera Penale di Roma. Al Congresso dei penalisti parteciperanno, tra gli altri, David Ermini, Vice Presidente del CSM, Michele Cerabona, Componente CSM, Francesco Minisci, Presidente Associazione nazionale magistrati, Giovanni Melillo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Maria Rosaria Guglielmi, Segretaria Magistratura democratica, Andrea Mascherin, Presidente CNF, Rita Bernardini del Partito Radicale nonviolento transnazionale transpartito, Enrico Costa, parlamentare membro della Commissione Giustizia Camera dei Deputati, Francesca Scopelliti, Presidente Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora, Alessandro Barbano de Il Foglio, Gian Marco Chiocci, Direttore Adnkronos, Massimo Donini, Vice Presidente Associazione nazionale professori di diritto penale, Gaetano Insolera dell'Università di Bologna, Vittorio Manes dell'Università di Bologna, Giorgio Spangher Presidente dell'Associazione fra gli studiosi del processo penale.