«L'avvocato Francesco Petrelli, da professionista esemplare quale egli è, ha posto in essere una scelta processuale più che legittima, ed ha doverosamente garantito il più rigoroso segreto professionale, neppure immaginando di poterlo sacrificare in nome dell'amicizia o della colleganza tra avvocati». Lo scrive in una nota la Giunta dell'Unione camere penali in riposta alla lettera pubblica di accuse dell'avvocato Bruno Giosuè Naso, difensore del maresciallo Roberto Mandolini, che ha parlato di «inconfessabili accordi con il pm»” e della «promessa derubricazione della imputazione nei confronti del cliente in quella di favoreggiamento, reato già prescritto, anche a costo di aggravare la posizione degli altri imputati».

«Lascia sgomenti l'iniziativa di chi - prosegue la lettera dei penalisiti - ha ritenuto di dover addirittura pubblicamente censurare una simile, esemplare condotta professionale. Persino immaginando offensivi inconfessabili accordi con l'autorità giudiziaria, ed incorrendo, tra l'altro, nel gravissimo errore, da sempre stigmatizzato dai penalisti, di assimilare o di sovrapporre la figura del difensore a quella del proprio assistito. A Francesco la solidarietà, l'ammirazione ed - anche - l'amicizia di tutti i penalisti italiani».