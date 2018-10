“Lo slogan della nuova maggioranza è 'più carcere', in nome di un concetto di 'certezza della pena' ottuso e assolutamente fuorviante”. Lo dice il presidente uscente dell'Unione delle Camere penali, Beniamino Migliucci, al congresso in corso a Sorrento: “I decreti emessi dal Governo,

dopo aver annullato il principio cardine della Riforma, non potranno mai trovare concreta applicazione, con l'aumento del sovraffollamento che ormai è tornato a cifre più che

preoccupanti”.

“È necessario agire con urgenza, ma preoccupa la noncuranza ed a volte l'ignoranza con cui il tema della detenzione viene affrontato - ha rilevato -. Quanto avviene è preoccupante. Si è voluto bloccare la riforma penitenziaria ormai in dirittura di arrivo, senza comprendere che rappresentava la vera ed unica possibilità per uscire da una cronica emergenza, nel rispetto della Costituzione, degli impegni internazionali e della stessa sicurezza dei cittadini”. Migliucci ha, infatti, ricordato che “siamo ormai a circa 60.000 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 50.000”, “circa 20.000 sono condannati non definitivi. Tra questi circa 10.000 in attesa di primo giudizio. I suicidi dall'inizio dell'anno sono stati 48, i decessi 110.

Più di un suicidio a settimana, un morto ogni due giorni”. “I recenti episodi come quello della morte di 2 bambini nel carcere di Rebibbia e la rivolta nell'istituto di Sanremo, sono l'ulteriore allarmante segnale che dovrebbe scuotere il mondo politico”, ha concluso.