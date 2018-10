“Si è raggiunta e superata la quota di oltre 72.000 firme raccolte” sulla separazione delle carriere e “molte sono le forze politiche e significativi settori di partiti che hanno pubblicamente manifestato l'appoggio alla nostra iniziativa. Questo ci fa sperare in un esame della proposta di legge da parte del nuovo Parlamento e in una sua approvazione, nonostante l'avversione che l'Anm ha in più occasioni manifestato nei confronti di tale progetto”. E' l'auspicio del presidente dell'Unione delle Camere Penali, Beniamino Migliucci, espresso nella sua relazione al Congresso, in corso a Sorrento, che domenica eleggerà i nuovo vertici dell'Ucpi: “La strada è impervia, inutile nasconderlo, ma l'obiettivo deve essere perseguito con la massima determinazione”.

Migliucci ha ricordato che “quale primo atto del proprio insediamento, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha dichiarato che in questa legislatura sarà data priorità alla trattazione delle proposte di legge di iniziativa popolare”, rinnovando quindi l'invito “a considerare l'importanza della nostra proposta, sottoscritta da migliaia di cittadini. La separazione delle carriere è indispensabile per modificare la mentalità autoritaria e inquisitoria” che “ancora permea il processo penale nel nostro Paese”.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE