“Ringrazio tutti i penalisti dell'Ucpi - Unione Camere Penali Italiane - per il grande onore e la grande responsabilità che hanno voluto tributarmi. Siamo i difensori dei diritti e delle libertà e dunque ci aspetta, in questa nuova Italia, un percorso faticoso e difficile. Ma abbiamo idee e forza per affrontare questa traversata nel deserto”. Queste le prime parole di Gian Domenico Caiazza, eletto oggi presidente dell'Unione camere penali dal Congresso di Sorrento dell'Ucpi.

Caiazza, salernitano di origine ma avvocato a Roma, ha festeggiato i suoi 62 anni durante il congresso dell'Ucpi a Sorrento che lo ha eletto oggi presidente. Laureato all'università La Sapienza di Roma, per anni ricercatore presso la fondazione 'Piero Calamandrei', è stato presidente della Camera penale di Roma dal 2006 al 2010, è stato avvocato di Enzo Tortora nella causa per responsabilità dei magistrati che lo avevano ingiustamente arrestato e condannato.

Per anni è stato difensore di Marco Pannella, Emma Bonino, e altri militanti radicali nei processi penali nati dagli atti di disobbedienza civile. È stato ed è avvocato difensore in molti processi nazionali di grande rilievo, è stato portavoce delle camere penali sotto la presidenza di Giuseppe Frigo. Ha coordinato la raccolta delle firme a favore del disegno di legge di riforma costituzionale per la separazione delle carriere della magistratura per l'Unione delle camere penali.