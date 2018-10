reati ambientali

Processo Studium 2000, prescritto l'avvelenamento acque

Corte di cassazione - Sentenza 24 ottobre 2018 n. 48548

La Cassazione, sentenza n. 48548 pubblicata oggi (udienza del 25 settembre scorso), ha annullato dichiarandone la prescrizione la condanna, emessa dalla Corte di appello di Lecce, a due anni e sei mesi di reclusione nei confronti di Giovanni Semeraro, imprenditore del settore idrocarburi, ed ex patron del Lecce, per il reato di avvelenamento colposo (articoli 439 e 452 del c.p,) di terreni e della falda acquifera sottostante, fra l'altro, all'Università del Salento. Non solo, essendo la prescrizione ...

