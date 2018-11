ne bis in idem

Insider Italease, sanzione Consob definitiva: rivalutare penale

Corte di cassazione - Sentenza 31 ottobre 2018 n. 49869

Nuovo giudizio per l'analista finanziario delle sede londinese di Citigroup, Roberto Chiarion Casoni, sanzionato sia dalla Consob che dal giudice ordinario per insider trading in relazione al ‘target price' delle azioni di banca Italease. Per la Cassazione, sentenza 49869 di oggi, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, dovrà pronunciarsi proprio sulla legittimità di questa doppia condanna, considerato il ne bis in idem. E dovrà farlo valutando «la proporzionalità del cumulo sanzionatorio ...

