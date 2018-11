Basta “demonizzare” chiunque “si azzardi a muovere critiche a questo o quel provvedimento”.

Questo modo di fare “ non è più tollerabile” perchè “svilisce qualsiasi tentativo di interlocuzione tra operatori del diritto e istituzioni”. Lo dice al ministro della Giustizia Bonafede l'Associazione italiana Giovani avvocati, puntando l'indice sulla sua “dispregiativa affermazione sugli avvocati penalisti definiti quali azzeccagarbugli al soldo dei furbi che trarrebbero beneficio dall'attuale sistema della prescrizione dei reati”.

“Pur volendo sorvolare sulla semplicistica liquidazione delle motivazioni alla base della paventata riforma sulla sospensione della prescrizione all'interno del disegno di legge 'spazzacorrotti', non può ritenersi accettabile da parte del 'nostro ' ministro, tale perchè Guardasigilli e Avvocato'- sostiene l'Aiga- l'utilizzo di un termine che seppur 'manzoniano' è stato addirittura accertato come offensivo dalla Corte di cassazione”.

Di qui la richiesta di un chiarimento “a tutela della dignità professionale ed umana di tutta la categoria forense che non può essere tacciata negativamente nel suo insieme e che al contrario merita rispetto per tutte le battaglie assunte a tutela dei diritti”.