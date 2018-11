Se il Ministro della Giustizia Bonafede non ritira l'emendamento sulla prescrizione i penalisti «si riservano le iniziative e le risposte più dure in difesa del diritto costituzionale dei cittadini alla ragionevole durata del processo». Lo ha dichiarato il Presidente dell'Unione Camere Penali, Gian Domenico Caiazza, all'uscita dall'incontro di oggi tra la delegazione delle e lo stesso Ministro Bonafede. «Abbiamo rappresentato al Ministro la nostra contrarietà alle iniziative governative in materia di sicurezza e di reati contro la Pubblica Amministrazione – ha proseguito Caiazza - ; si tratta di proposte di legge ispirate al populismo giudiziario, contrarie al dettato Costituzionale». «Sin dai prossimi giorni organizzeremo, a sostegno e difesa del diritto penale liberale e del Giusto Processo, la grande mobilitazione degli Avvocati, della Comunità dei Giuristi, delle Università e della Magistratura che su tali valori intende riconoscersi».

«Abbiamo accettato l'invito per poter definitivamente ricordare al Ministro la nobiltà del ruolo del difensore nel processo penale: la nostra quotidiana azione professionale è ispirata sempre e solo a garantire le prerogative e le garanzie delle parti che rappresentiamo. Il maldestro tentativo di inserire la modifica della prescrizione, norma generale, nel ddl Anticorruzione è messo in crisi anche grazie alla importante mobilitazione dell'Avvocatura Penale che ha inteso ricordare ai Legislatori come la prescrizione non sia un escamotage dei colpevoli, ma un Istituto necessario a garantire la certezza dei rapporti giuridici e la ragionevole durata del processo.